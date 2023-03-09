Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего липчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, с 21 по 22 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в своем доме по улице Сафонова города Липецка, распивал спиртные напитки с 26-летним знакомым. Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю удары ножом, в том числе в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался. С целью скрыть преступление, обвиняемый поместил тело потерпевшего за надворной постройкой на территории домовладения, помыл пол, одежду замочил в воде.

О произошедшем он сообщил родственнице, которая 24 декабря обратилась в правоохранительные органы. При осмотре следователем и криминалистом регионального СК России места происшествия обнаружены и зафиксированы следы преступления, а также орудие убийства.

На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте преступления. Установлено, что он ранее судим за незаконный оборот наркотических средств. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.