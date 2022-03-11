Приговором Октябрьского районного суда г. Липецка липчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для здоровья), а также п » в» ч.2 ст.158 УК РФ ( кража с причинением значительного ущерба).

15.08.2021 года 32-летний ранее судимый липчанин и его 26-летний приятель, страдающий наркотической зависимостью, решили самостоятельно изобличить и передать правоохранительным органам лицо, причастное к организации «закладок» с наркотическими средствами на территории г. Липецка.

Приняв за наркодилера потерпевшего, не причастного к незаконному обороту наркотиков, они насильно затолкали его в машину и повезли в лесной массив.По пути потерпевший предпринял неудачную попытку убежать, однако был схвачен и вывезен в лесной массив, где, под угрозой причинения тяжких телесных повреждений от него потребовали информацию о местах «закладок» наркотиков. Убедившись, что потерпевший не является наркодилером его заставили идти вглубь леса, где тому удалось скрыться от похитителей.

В период расследования уголовного дела один из обвиняемых, находясь в федеральном розыске, совершил в г. Воронеже преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Возбуждение уголовного дела по факту похищения человека было инициировано прокуратурой района, которая осуществляла процессуальный надзор за ходом расследования.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Липецка в отношении одного из подсудимых были применены принудительные меры медицинского характера.

Второй фигурант уголовного дела по совокупности совершенных им преступлений приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.