Собранные следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 16 июля 2021 года в ходе семейного конфликта подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес зятю не менее 8 ударов ножом, в том числе в грудную клетку. От полученных ранений 35-летний потерпевший скончался. За помощью обратилась прикованная к постели в связи с тяжелым заболеванием теща, которая сообщила о произошедшем дочери. Прибывшая бригада «скорой медицинской помощи» констатировала смерть потерпевшего.

На время предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, написав явку с повинной. При допросе он сообщил следователю, что причиной конфликта стала настойчивость зятя, потребовавшего навести порядок в кухне. Тесть отказался и, решив проучить обидчика, схватился за нож.

Следователем была собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, в том числе подтвердивших вменяемость фигуранта, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако фигурант посчитал данный приговор чрезмерно суровым и в апелляционной жалобе просил о его смягчении.

Судебная коллегия областного суда не согласилась с доводами его жалобы и оставила приговор без изменения.