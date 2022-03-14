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Приговором Советского районного суда г. Липецка липчанин, 1976 г. рождения, признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности его смерть.

Как установлено материалами уголовного дела, в ночь с 12.06.2021 на 13.06.2021, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый подверг жестокому избиению свою мать, находящуюся в беспомощном состоянии в связи с перенесенным ею инсультом.

Престарелой женщине было нанесено свыше 70 ударов неустановленным предметом в область головы и тела.

В результате многочисленных тяжелых телесных повреждений спустя некоторое врем потерпевшая скончалась.

Подсудимый вину не признал, однако совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного ему обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.