Собранные первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц).

Следствием и судом установлено, что 30 мая 2020 года при распитии спиртных напитков на стадионе «Сокол» обвиняемый совместно со своим знакомым жестоко избили 33-летнего местного жителя, нанеся ему множественные удары руками и ногами по всему телу, преимущественно по голове. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

Происходящее на стадионе зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеозаписи признаны вещественным доказательством в уголовном деле. Под тяжестью неопровержимых улик фигуранты признали вину частично, заявив об отсутствии умысла о лишении жизни потерпевшего. Из допросов обвиняемых следует, что причиной конфликта стало поведение потерпевшего, оскорбившего память матери одного из участников драки. С помощью кулаков фигуранты хотели наказать обидчика.

Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что фигуранты осознавали общественную опасность своих действий и неизбежность наступления смерти потерпевшего, поскольку наносили ему удары в область расположения жизненно важных органов.

Суд приговорил 38-летнего подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В отношении соучастника убийства следствие прекращено в связи с его смертью.