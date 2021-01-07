23 декабря 2020 года сотрудники уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по г. Липецку установили и задержали подозреваемого в присвоении автомобиля «Лада Приора», принадлежащего 29-летнему липчанину.

В августе 2020-го года подозреваемый запланировал покупку автомобиля. Подобрав заинтересовавшее его объявление на сайте в сети Интернет, он договорился о встрече с продавцом.

Необходимой суммой денежных средств для покупки автомобиль гражданин не располагал. Тогда он договорился с продавцом о покупке транспортного средства в рассрочку. Продавец согласился. Заключив договор купли-продажи, стороны прописали в нем даты внесения платежей для погашения рассрочки. Только эти обязательства злоумышленник не планировал выполнять.

Получив в пользование транспортное средства задержанный перепродал его в другой регион. Полученные денежные средства потратил на личные нужды.

19-летний задержанный дал признательные показания. Ранее он был судим за совершение кражи. Оперуполномоченные изъяли автомобиль. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.