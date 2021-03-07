24 февраля в дежурную часть ОП № 2 УМВД России по г. Липецку с заявлением обратился представитель одного из комиссионных магазинов, расположенного в Советском округе областного центра.

Сотрудник сообщил, что к нему обратился молодой человек, чтобы продать свой сотовый телефон. Сотрудник оформил документацию и передал клиенту в счет стоимости телефона 3000 рублей.

Когда молодой человек получил денежные средства, он попросил продавца дать обратно его сотовый, якобы он забыл удалить из него личную информацию. Продавец согласился. Когда сотрудник отвлекся, клиент в спешке покинул магазин, забрав с собой и сотовый телефон, и денежные средства.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 28-летний липчанин. В совершении преступления задержанный признался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.