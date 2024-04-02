Завершился отбор финалистов Национальной премии «Россия – страна возможностей». Из 33 000 заявок отобраны претенденты, представляющие 36 регионов России. В числе финалистов – Сергей Соколов из Липецкой области. Теперь молодой человек примет участие в народном голосовании, которое повлияет на рейтинг каждого финалиста. Жители страны могут отдать свой голос с 1 по 14 апреля. Проголосовать можно только за одну историю в каждой номинации. Более подробная информация о народном голосовании размещена на сайте Премии.

Народное голосование – один из промежуточных этапов, который позволит сформировать внутренний рейтинг участников. Финальная оценка каждого претендента складывается из оценки экспертов и результатов народного голосования. Сформировать объективное и полное представление о каждом финалисте можно в мини-приложении ВКонтакте.

Победителями станут 13 человек в номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Спорт и уличная культура», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов». Липчанин представлен в номинации «Лидерство». Проект Сергея Соколова – курс по адаптации, социализации и профориентации выпускников детских домов. Он реализуется уже третий год и разбит на сезоны. Каждый сезон включает в себя шестимесячный курс. На данный момент реализуется третий сезон проекта.

Итоги Премии будут подведены на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат индивидуальный пакет поддержки, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также среди наград – путешествие по России и обучение в Мастерской управления «Сенеж».

Напомним, старт Премии был дан 19 декабря 2023 года на выставке-форуме «Россия». Прием заявок завершился 31 января. Организатором Национальной Премии является президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».

«Платформа «Россия – страна возможностей» дает реальную возможность всем россиянам, не зависимо от социального положения и места проживания, проявить себя в любой сфере, заявить о своих талантах и получить поддержку экспертов самого высокого уровня. Жители нашего региона принимают участие практически во всех проектах платформы и делают это довольного успешно. Это говорит о том, что и у себя на родине они получают достаточную поддержку для самореализации, чувства уверенности в том, что их оценят и в масштабах страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.