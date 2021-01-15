В рамках процессуального надзора за деятельности следственных органов и органов дознания прокуратура Липецкого района выявила факт необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела по факту вандализма.

Установлено, что гражданин умышленно в дневное время, пренебрегая общественными нормами поведения, повредил двойной стеклопакет окна здания администрации одного из сельских поселений Липецкого района.

Виновное лицо было установлено, однако не понесло наказания в связи с отсутствием, по мнению органа дознания, состава преступления в его действиях.

С таким решением не согласился прокурор района, который отменил необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поставив вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 214 УК РФ.

В настоящее время требование прокурора удовлетворено.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.