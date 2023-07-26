Стали известны детали проекта мастерской «Вторая жизнь» Сергея Бундесова, который выиграл грант в 800 тысяч рублей Всероссийского конкурса Росмолодежь.Гранты.

На всю сумму Сергей планирует закупить специальное оборудование для переработки пластика. Одни станки будут расплавлять его, другие — придавать новые формы. Начать липчанин хочет с крышечек и пакетов. Из них можно изготавливать брелоки, значки, подставки под телефоны, сумки-шопперы и пеналы.

Сергей планирует, что мастерская заработает уже этой осенью. Место для нее он уже тоже выбрал — это Городской молодежный центр в Липецке. На пластике он останавливаться не хочет, планирует расширять мастерскую, заниматься переработкой и других материалов.