Липчанин случайно поджег человека в доме престарелых

Приговором Октябрьского районного суда г.Липецка 47-летний липчанин признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

6 марта 2020 года обвиняемый, находясь в палате ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа», по неосторожности обронил открытый флакон со спиртосодержащей жидкостью, которая пролилась на брюки находившегося рядом потерпевшего.

Чтобы убедить потерпевшего в том, что эта жидкость не опасна для здоровья, подсудимый поднес к его брюкам зажженную зажигалку. Внезапно произошло возгорание.

Подсудимый пытался потушить пламя, накинул на горящего человека свою куртку, однако тот получил ожоги нижних конечностей (6% поверхности тела), которые в итоге привели к смерти.

Действия подсудимого в ходе следствия квалифицированы по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком – 1 год, сообщает прокуратура Липецкой области.