Липчанин снял 20-часовой сериал о пещерах региона

Липчанин Владимир Корзинкин завершил работу над уникальным краеведческим проектом. Автор и режиссер создал документальный сериал «Пещеры Липецкой области», в который вошли 46 серий общей продолжительностью около 20 часов. Идея проекта зародилась еще в 2006 году, и на её реализацию ушло два десятилетия кропотливых исследований, съемок и работы с архивами.

Как рассказал автор, толчком к созданию фильма послужили детские воспоминания и рассказы бабушки о существовании подземелий в регионе. Повзрослев и начав карьеру на телевидении (в ТРК «Липецкое время»), Владимир Корзинкин вплотную столкнулся с темой пещер во время съемок сюжета о Провальной яме (Волчьей яме) под Ельцом. Позднее исследования 2018 года подтвердили, что эта пещера является самой протяженной в области — длина ее ходов достигает 250 метров.

Работа над проектом потребовала от автора освоения новых профессий. Владимир Корзинкин выступил не только как сценарист и режиссер, но и как монтажер, оператор и графический дизайнер, самостоятельно создавая 3D-модели. Чтобы собрать достоверный материал, он перечитал огромное количество краеведческой литературы, начиная с XVIII века, и обследовал регион вдоль и поперек на личном автомобиле. Всего на сегодняшний день исследователь посетил около 40 подземных полостей.

Особую благодарность автор выражает липецким краеведам за неоценимую помощь в поисках информации, а также диктору Дмитрию Дмитриеву, который озвучил все серии проекта.

Изначально планировалось создать один фильм, однако объем накопленного материала оказался настолько велик, что было принято решение о производстве сериала. Название «46 шагов в подземный мир Липецкой области» придумал отец режиссера. В сериал вошли как получасовые выпуски, так и 15-минутные новеллы.

Владимир Корзинкин планирует на основе собранного материала (сценарий фильма насчитывает 173 страницы) выпустить отдельную книгу.

«Такие проекты важны не только для специалистов — историков и географов, но и для всех, кто хочет лучше узнать свой регион. Благодарю автора за преданность делу и вклад в популяризацию истории Липецкой области. Очень ценно, что автор не просто собрал уникальный материал, но и сделал его доступным для широкой аудитории на своем сайте. Это пример настоящей любви к своей малой родине и ответственного подхода к сохранению её наследия», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.