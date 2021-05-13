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Приговором Октябрьского районного суда г. Липецка безработный липчанин 1990 года рождения признан виновным в покушении на грабеж.

Как установлено материалами уголовного дела, 1 января 2020 г., находясь в помещении аптеки, подсудимый сорвал со стены ящик с пожертвованиями, принадлежащий благотворительному фонду «Святителя Николая Чудотворца» и, несмотря на требования прекратить преступные действия, выбежал из помещения. Однако на улице грабитель был задержан прохожими и передан наряду полиции.

Действия подсудимого квалифицированы по ч.3 ст.30 . ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж).

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Одновременно с этим суд обязал его пройти курс лечения от наркомании и социальной реабилитации.