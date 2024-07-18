Липецкий дизайнер стал амбассадором Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это первый в стране образовательный проект, который помогает блогерам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

Владимир Лепетюхин — автор канала «Привет, это Кот!», на который подписаны порядка 700 тысяч человек. Участие в «ТопБЛОГе» помогло ему расширить аудиторию. Контент липчанина жюри признало социально-значимым, полезным и присудило победу в третьем сезоне проекта. «Свой блог «Привет, это Кот» стараюсь наполнить образовательным контентом с интересными научными фактами. Хочу развивать и популяризировать цифровую индустрию и отечественную анимацию. Особое внимание обращаю на важные вопросы и стараюсь поддержать социально-значимые программы, которые реализуются в стране, в том числе и президентской платформой «Россия – страна возможностей». Считаю, что важно создавать позитивный контента для всей семьи, которого так не хватает на просторах интернета», – рассказывает Владимир Лепетюхин.

После победы в третьем сезоне «ТопБЛОГа» Владимир Лепетюхин стал участником, экспертом и спикером крупных федеральных событий и проектов, среди которых федеральный просветительский марафон «Знание» и фестиваль Таврида.Арт. На Всемирном фестивале молодежи липчанин провел лекцию по теме «Юмор, как способ донести информацию в мире новостей и трендов» на стенде проекта «ТопБЛОГ». Также Владимир – резидент проекта «Акселератор сообществ ВКонтакте» от VK, выпускник «Школы авторов» VK, член жюри и индустриальный эксперт регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» в Липецкой области в 2024 году.

В этом году официальные представили «ТопБЛОГа» из 23 субъектов России будут поддерживать молодых авторов контента из своих регионов, проводить семинары и мастер-классы. Зарегистрироваться и принять участие в проекте можно, перейдя по данной ссылке.