Чемпионаты Центрального федерального округа по быстрым шахматам и блицу прошли на базе парк-отеля «Ершово» в Московской области. В турнирах приняли участие 25 шахматистов, в том числе два международных мастера и два мастера Международной шахматной федерации – ФИДЕ.

На протяжении турнира основная борьба шла между липецкими шахматистами Семёном Казьминым и Ильей Григорьевым. Только в последнем туре по быстрым шахматам Казьмин уступил Григорьеву победу и завоевал бронзу. Чемпионат по блицу также завершился победой Григорьева с результатом 9,5 из 11 балов. Казьмин – третий.

«Шахматы на протяжении многих веков сохраняют репутацию игры для интеллектуалов. Она развивает логику, умение принимать решения и мыслить стратегически. Хочется поздравить липецких парней, оказавшихся в числе сильнейших в этом виде спорта в ЦФО. Надеюсь, мы еще не раз услышим об их победах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.