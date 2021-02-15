Липецкий поэт Александр Лошкарёв стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Андрея Дементьева в номинации «Молодой поэт». Автор трёх книг стихов получил награду за поэтический сборник «В туманах окраин».

Размер премии в номинации «Молодой поэт» – 300 тысяч рублей. Церемония награждения победителей состоится в Твери в День поэзии 21 марта. Лауреатам вручат денежную премию, диплом, а также золотую медаль и фрачный значок, изготовленные на Волго-Вятском монетном дворе.

Александр Лошкарёв родился в Липецке. Окончил Липецкий педуниверситет. Член Союза писателей России. Участник Всероссийских совещаний молодых писателей в Ульяновске, Уфе, Воронеже, Химках. Финалист Пятого литературного семинара молодых авторов в рамках VII Всероссийских Беловских чтений (Вологда). Победитель Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России» (Оренбург). Лауреат Липецкой областной премии имени Евгения Замятина. В поэтическом портфеле поэта – книги «О неслучайностях земных», «В туманах окраин», «Аккорды трамвайные». Стихи Александра Лошкарёва опубликованы в журналах «Петровский мост», «Подъём», «Бельские просторы», сообщает региональное управление культуры и туризма.

«Липецкая земля богата талантливыми авторами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры. Творчество наших земляков достойно самых высоких оценок и престижных наград», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.