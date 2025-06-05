Липчанин стал лауреатом всероссийской премии «Предприниматель года-2024»

Липецкий предприниматель Денис Ейкилис, генеральный директор ООО «ЛипецкТехноЛит», стал лауреатом Всероссийской премии «Предприниматель года» по итогам 2024 года. Награду вручили в Москве на площадке ВДНХ «Бизнес.Техноград».

Компания ООО «ЛипецкТехноЛит» больше 20 лет занимается проектированием и производством дробомётно-очистного оборудования и запасных частей по чертежам заказчика, а также является экспортёром техники в Беларусь и Казахстан. В этом году компания приступила к строительству нового литейного производства на территории Липецкой области.

«Всероссийская премия – доказательство высокого уровня качества и востребованности продукции липецкого предприятия, а также его безупречной репутации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.