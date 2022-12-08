Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с участием представителей Липецкой области прошел в столичном Центральном выставочном центре «Манеж». Для волонтерского сообщества этот форум является ключевым событием года, которое подводит итоги проделанной работы, сообщили в областном Центре молодежи.

«Добрые дела сегодня очень нужны России, – считает губернатор Игорь Артамонов. – И добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания».

В рамках форума лучшие волонтеры России отмечены благодарственными письмами за активное участие и поощрены подарками. В их числе был и липчанин Вячеслав Червяков, который признан лучшим амбассадором АРТ-кластера «Таврида» в 2022 году. Вячеслав занимается необычным и очень редким ремеслом – плетет старинные пояса. Свое увлечение он превратил в важную миссию –помогает детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-сиротам. Проводит для них занятия, которые развивают мелкую моторику, творческое и логическое мышление.

В начале 2022 года Вячеслав прошел конкурсный отбор и стал амбассадором АРТ-кластера «Таврида» в нашем регионе. На протяжении всего года молодой человек посещал образовательные организации, учреждения культуры, региональные СМИ и рассказывал о возможности участия в проекте. Также он проводил творческие мастер-классы по плетению поясов для участников и работал в качестве координатора образовательных заездов.

Традиционно молодежь Липецкой области принимает активное участие в арт-кластере «Таврида». В этом году 40 молодых деятелей культуры и искусства региона стали участниками крупнейшей площадки для творческой молодежи в стране и посетили образовательные заезды и фестиваль арт-кластера «Таврида». Кроме того, в ДК «Сокол» начала работать региональная арт-резиденция «АРТ-Завод». Ее руководителем является Татьяна Шипилова, ставшая участником фестиваля «Таврида». В рамках грантового конкурса липчанка получила государственную поддержку в размере 1,5 млн рублей на развитие региональной арт-резиденции, которая станет местом притяжения молодых творцов.

Также в этому году липецкие архитекторы приняли участие в проекте АРТ-Родина. Они оформили один из гостевых домиков, отобразив культурно-исторические и природные особенности Липецкой области. «Благодаря совместной деятельности с управлением молодежной политики Липецкой области наш регион стал одним из лучших в федеральной программе, и я считаю, что это наша общая победа», – поделился впечатлениями Вячеслав Червяков. Сейчас регистрация на арт-кластер «Таврида» завершена, но уже в новом году проект вновь ждет молодых и творческих людей со всей страны. Стать участником может любой желающий 18-35 лет, зарегистрировавшись и оставив свою заявку на официальном сайте.