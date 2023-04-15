Студент Елецкого госуниверситета Илья Григорьев официально получил звание международного мастера по шахматам. Это решение принято в ходе первого в этом году совета ФИДЕ и опубликовано на сайте Федерации шахмат России. В этом году 22-летний шахматист выиграл в международном турнире категории «А» по шахматам «Орша 2023» в Белоруссии. Илья Григорьев обыграл четверых гроссмейстеров. Он выиграл шесть партий из девяти, ещё три завершил вничью и набрал 7,5 очка. По дополнительным показателям шахматист опередил международного гроссмейстера Александра Москаленко из Москвы. Таким образом, Илья Григорьев выполнил третью норму международного мастера.

Ранее он также неоднократно выполнял норму международного мастера и все условия, необходимые для присвоения звания. Это наличие рейтинга ФИДЕ не ниже 2350 пунктов. Текущий рейтинг Ильи в классических шахматах – 2417. Ранее из липчан звание международного мастера получали Сергей Слугин, Гор и Геворг Айрапетяны.

«Регулярные победы наших спортсменов доказывают, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию системы физического воспитания молодёжи и приобщению населения к систематическим занятиям спортом, в том числе шахматами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.