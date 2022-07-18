Представитель Липецкой области Вячеслав Червяков стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия». Он признан лучшим в номинации «Моё ремесло».

За первое место в конкурсе Вячеслав Червяков получил 100 тысяч рублей на реализацию своей инициативы «Секреты мастерства народных умельцев». Этот проект направлен на приобщение детей к народной культуре родного края и подразумевает проведение инклюзивных занятий по лепке традиционной глиняной игрушки, изготовлению гончарных изделий, а также ткачеству и плетению поясов. Занятия рассчитаны на детей от 7 до 17 лет, в том числе детей-сирот и с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Липецкой области и в регионах Центрального федерального округа.

Специалисты отмечают, что грамотно подобранные средства и методы обучения народным ремёслам могут стать фактором коррекции и компенсации недостатков в психофизической сфере для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ОВЗ, поскольку развивают мелкую моторику рук, творческое и логическое мышление.

«Такие инициативы мы высоко ценим и поддерживаем, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Работа с особенными детьми очень важна, и требует специальных навыков. Это большой труд. Радует, что в нашем регионе есть люди, способные на такие свершения. Всероссийское признание является хорошим подтверждением этого».