Липчанин стал полуфиналистом всероссийского «Министерства контента»

Названы имена полуфиналистов трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Липецкую область представляет спортивный журналист, обозреватель Sportbox и «Матч ТВ», аспирант и автор проекта «СПОРТФАК» Николай Богданчиков. Он вошел в команду Минспорта России. Всего же партнерами проекта стали шесть федеральных ведомств. Направления будущих медиапроектов охватывают агропромышленный комплекс, здравоохранение, промышленность, просвещение, спорт и международный туризм.

Николай Богданчиков пришел в медиа благодаря интересу к спорту, а обучение на спортивном факультете дало ему знания о методиках тренировок, работе организма спортсмена и спортивной статистике. Начав с обзоров хоккейных матчей, со временем он расширил тематику и сегодня работает на стыке спортивной журналистики, истории и науки. Николай обращается к архивам и научным источникам, записывает интервью и создает документальные материалы о российском спорте, истории Олимпийского движения и героях регионов. Суммарная аудитория его проектов превышает десять тысяч подписчиков, а общий охват публикаций – 4,8 миллиона просмотров.

«Я пришел в медиа не через журфак или погоню за трендами, а через искренний интерес к спорту. Моя блогерская миссия – разрушать мифы и объяснять спорт как систему. Не просто «кто забил», а почему это произошло, какие силы стоят за результатом на табло, как политика, экономика и идеология управляют тем, что мы привыкли считать честной игрой», – рассказал Николай Богданчиков.

Сейчас автор приступает к практической части программы. В рамках очного модуля в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» блогеры встретились с представителями ведомств, определили концепции и форматы будущих медиапроектов, распределили роли и сформировали дорожные карты. После очной программы совместная работа продолжится в течение нескольких месяцев. Готовые медиапроекты будут представлены на финале шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Принять участие в образовательной программе проекта могут все желающие без возрастных и географических ограничений, зарегистрировавшись на сайте проекта. «Министерство контента» – первая и единственная в России образовательная программа, которая выстраивает системное взаимодействие авторов контента и федеральных органов исполнительной власти. Всего на новый сезон программы поступило более 12500 заявок. В полуфинал вышли 155 человек из 51 региона России.

«Федеральный проект «Россия – страна возможностей» позволяет показать свои таланты и реализовать амбиции на всероссийском уровне, но это требует большой самоотдачи. Рад, что липчане не бояться показать себя и добиваются признания с помощью этой программы в самых разных сферах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.