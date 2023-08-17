Директор Липецкого металлургического колледжа Алексей Уколов стал председателем отраслевой ассоциации кластеров отрасли «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет». Руководитель образовательного учреждения поделится опытом работы, а также своими знаниями со специалистами в металлургической отрасли.

В ассоциацию вошел 31 представитель образовательных организаций кластеров федерального проекта «Профессионалитет» и 18 представителей бизнеса из разных уголков России. «Создание ассоциации металлургической отрасли позволит сформулировать и донести проблемные вопросы, поможет участникам изучить лучшие практики в кластерах, будет способствовать популяризации профессиональной отрасли», — отметил Алексей Уколов.

В этом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Липецком металлургическом колледже проходил набор по восьми специальностям. Среди них металлургия черных металлов, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, обработка металлов давлением и другие востребованные специальности, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Проект «Профессионалитет» стартовал в Липецком металлургическом колледже в прошлом году. За счет федеральной субсидии в размере 100 млн рублей был создан образовательно-производственный центр в металлургической отрасли промышленности. На новом оборудовании работают также студенты Липецкого политехнического техникума и Грязинского технического колледжа.

«Рабочие специальности в нашем регионе очень востребованы и, что важно, предприятия предлагают хорошую оплату труда. Мы работаем с колледжами и техникумами по изменению подхода к образованию. Готовить нужно востребованных специалистов. Участие в проекте «Профессионалитет» станет еще одним шагом к поставленной цели. В перспективе это будет способствовать развитию промышленности и экономики Липецкой области», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.