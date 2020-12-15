Липчанин стал призером всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

Житель Липецкой области стал одним из лучших предпринимателей страны. Молодой бизнесмен Виталий Крапивин вышел в в финал всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В конкурсе приняли участие молодые люди из 62 субъектов РФ, всего было подано свыше 400 заявок. Липчанин занял третье место в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство».

Всего в финал МПР-2020 вышли более 300 молодых бизнесменов с разными направлениями предпринимательской деятельности. Проекты представлены в восьми номинациях конкурса: «Интернет предпринимательство»; «Сельскохозяйственное предпринимательство»; «Франчайзинг»; «Социальное предпринимательство»; «Производство»; «Инновационное предпринимательство»; «Торговля»; «Сфера услуг». Также лучшие молодые предприниматели из числа финалистов были отмечены двумя специальными номинациями: «Экологическое предпринимательство» и «Женское предпринимательство».

Участниками конкурса могли стать молодые и инициативные представители бизнеса в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории России. Именно эти молодые управленцы являются создателями уникальных проектов, заботятся об экономике страны, но также находят время участвовать в конкурсах и показывать пример начинающим предпринимателям.

«Мы поддерживаем начинающих предпринимателей, содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Устранение административных барьеров, снижение административной нагрузки на бизнес – наша совместная задача»