Одиннадцатиклассник гимназии №64 Липецка Дмитрий Перельман стал призером Всероссийской олимпиады школьников по истории. Заключительный этап проходил в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый субъект представляли победители региональных олимпиад. Дмитрий показал лучший результат в Липецкой области и в этом году, и когда учился в девятом классе. В тот раз до призового места ему не хватило одного балла.

Завершающий этап Всероссийской олимпиады школьников по истории включал письменные и устные туры. В нем приняли участие около 300 учащихся из 78 регионов страны. Ребята писали эссе и работали над исследовательскими проектами. В результате дипломы получили 24 победителя и 112 призёров.

«В этой семье и старший сын был призером областных олимпиад, что помогло ему поступить в МГУ, а младший – вообще вошел в число призеров всероссийского этапа. Несомненно, это заслуга и родителей, прививших детям любовь к истории, и школьных учителей, которые этот интерес поддержали и развили. Дмитрию желаю удачи на выпускных экзаменах и пусть в жизнь все сложится так, как хочется», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.