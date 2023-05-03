Школьник из Липецка отличился на Всероссийской олимпиаде по математике. Торжественная церемония закрытия заключительного этапа состязаний прошла в Парке науки и искусства «Сириус». Награды получили 34 победителя и 182 призера.

Липецкую область на заключительном этапе олимпиады представлял одиннадцатиклассник школы №37 Липецка Егор Ермолов. По итогам испытаний он вошел в число лучших и стал призером. В Липецкой области немало делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Мы стремимся выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые в будущем возьмут на себя ответственность за нашу страну, за ее развитие и благополучие», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в состязаниях приняли участие 480 школьников из 79 регионов России. За два тура финалистам предстояло решить восемь задач. Их условия и ответы доступны на сайте организаторов. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.