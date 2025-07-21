Липчанин стал «Звездой Артека»

Липчанин Константин Смирнов завоевал главный приз «Звезда Артека» на 7-й смене. 17-летний школьник получил путёвку за успехи в спорте и творчестве, а победу ему принёс харизматичный номер с кубиком Рубика, фокусами и танцем.

«Я в третий раз в «Артеке», получил путевку за достижения в спорте и творчестве. Я был в прекрасном профильном отряде Альфа. Здесь я многому научился и нашел друзей. Случайно решил попробовать себя на отборе конкурса «Звезда Артека». Тогда я еще не знал, что буду показывать, но сказал, что это будет что-то эпичное и сногсшибательное. И в рамках конкурса я показывал миниатюру. Сначала два раза пытался пошутить, разбирая и собирая Кубик-рубик, показал фокус и в конце завершил все это танцем. Харизма, дружелюбие мне помогли одержать победу. На смене мне очень запомнилось поездка в Севастополь, «Новый Херсонес», спектакль «Грифон». Также очень рад, что нашел много хороших и прекрасных друзей. Для меня «Артек» за эту смену стал прекрасным местом, где из обычной жизни ты погружаешься в мир детства, где тебя все любят, поддерживают. Я желаю всем ребятам постараться приехать сюда, потому что только здесь вы можете получить такие яркие эмоции», – рассказал Константин.

В смене участвовали 3000 детей из России и 17 стран, включая 17 ребят из Липецкой области. . «Выявление и поддержка одаренных детей – одно из важнейших направлений в работе всех уровней власти Липецкой области», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.