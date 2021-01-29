В УМВД России по г. Липецку поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Светлова. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции установлено, что причиной возгорания стал поджог, в результате которого огнём повреждён салон и передняя часть автомобиля. Собственникам машины причинён ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в поджоге. Им оказался 28-летний знакомый собственника машины. Гражданин пояснил, что супруга потерпевшего в первые дни января взяла у него в долг 10 тысяч рублей, обязуясь вернуть деньги через несколько дней.

Однако в назначенный день гражданка свои обязательства не выполнила, сославшись на трудное финансовое положение. «Кредитор» неоднократно звонил женщине с просьбой погасить долг, но попытки вернуть свои сбережения не увенчивались успехом.

После очередного звонка у гражданина возник умысел отомстить должнице. В тёмное время суток он вместе со знакомым, который не знал о преступных планах приятеля, пришёл к дому, где проживают потерпевшие. Во дворе нашёл их машину, облил капот бензином и поджёг.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Видео: УМВД России по Липецкой области.