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Липчанин в кафе разбил графин о голову знакомого и обезобразил тому лицо. Дело рассмотрит суд

52 минуты назад
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Прокурор Октябрьского района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту причинения гражданину неизгладимого обезображивания лица.

Как установлено материалами уголовного дела, 21.12.2019 подсудимый и потерпевший, заочно знакомые друг с другом по группе в социальной сети, встретились в одном из городских кафе.

В ходе встречи между ними завязалась ссора.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее 2-х ударов по голове стеклянном графином, а затем его осколком – не менее 2-х ударов в область лица и левого предплечья.

В результате обвиняемому был причинен комплекс телесных повреждений, включая неизгладимое обезображивание лица, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Следственными органами действия обвиняемого квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Признав собранные в ходе следствия доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает прокуратура Октябрьского района г. Липецка.

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