Член Общественной палаты РФ и Липецкой области Дмитрий Помотилов вошёл в общественно-экспертный совет нового национального проекта «Кадры». Это коллегиальный орган, который формируется с привлечением независимых представителей отраслевых сообществ, общественных, деловых объединений, организаций для внешнего экспертного сопровождения реализации нацпроектов. Новый национальный проект «Кадры» заработает в России с 2025 года. Он будет сравнивать прогнозные потребности экономики с ее возможностями и сопровождать качественное изменение инфраструктуры образования.

«Квалифицированные специалисты – основа предприятий всех секторов экономики, даже самых инновационных, самых технологичных, любой организации социальной сферы. Компетентные работники необходимы всегда, особенно сейчас, когда Президентом поставлены задачи укрепления промышленного, технологического, финансового, экономического суверенитета. Однако на фоне низкого – менее 3% – уровня безработицы и динамичного роста числа занятых граждан на рынке труда есть диспропорции и дисбалансы. Предприятиям реального сектора нужны сотрудники, в первую очередь, инженерных специальностей», – отметил на недавней сессии по национальному проекту «Кадры» премьер-министр России Михаил Мишустин.