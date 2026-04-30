Липчанин вошел в состав Общественного совета при Минпромторге России

Общественный совет при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации пополнился представителем Липецкой области. В него вошел директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), председатель комиссии по экономике и поддержке предпринимательства Общественной палаты Липецкой области, президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Алиханов.

Задачей Общественного совета является контроль за деятельностью министерства: мониторинг эффективности работы Минпромторга, оценка качества государственных услуг, анализ отчетов о достижении ключевых показателей, а также рассмотрение обращений граждан и организаций. Любая компания или гражданин смогут направить в совет обращение по вопросам промышленной политики. На основе анализа этих обращений будут готовиться рекомендации для министерства.

«Включение в состав Совета – это показатель признания работы липецких институтов развития промышленности и предпринимательства на федеральном уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.