Липчанин вошёл в пятёрку лучших юных операторов дронов страны

Владислав Дробышев, обучающийся направления «Аэроквантум» липецкого «Кванториума», вышел в финал Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в юниорской компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Он вошёл в число пяти финалистов. Для Липецкой области это первый подобный результат.

На итоговом межрегиональном этапе в Калуге соревновались участники из 19 регионов. Владислав успешно выполнил задания по автоматическому мониторингу, FPV-пилотированию, сборке и программированию беспилотников, а также работе с полезной нагрузкой. По итогам соревнований он получил медальон «За профессионализм», которым отмечают участников с высоким уровнем мастерства.

Финал чемпионата пройдёт в ноябре в Санкт-Петербурге. Владислав представит Липецкую область и поборется за победу в своей компетенции.

«За этим результатом стоят увлечённость, упорные занятия и поддержка наставников. Важно, чтобы ребята могли ещё в школе пробовать себя в сложных технических задачах и видеть, как их знания работают на практике. Владиславу желаю уверенности в своих силах и успешного выступления в финале», — отметил губернатор Игорь Артамонов.