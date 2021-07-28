Студент Липецкого государственного технического университета Даниил Аметов стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, проходившего 21-27 июля в Солнечногорске в рамках смены «Работать в России» молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Там назвали победителей конкурса молодежных проектов, рекомендованных к присуждению грантовых средств.

Всего участники представили 77 проектов. По итогам публичных защит к присуждению грантовых средств были рекомендованы 16 проектов на общую сумму 8,135 млн рублей. У Даниила Аметова уже есть успехи. В мае этого года вместе с командой он завоевал победу на урбанистическом хакатоне «Города». На «Территорию смыслов» Даниил отправился с проектом «Молодежный урбанистический митап «Лавка», который направлен на вовлечение молодых архитекторов в преобразование городского пространства. На реализацию проекта рекомендована сумма 1 млн рублей.

Как сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018-го он проходил во Владимирской области. С 2019-го площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами часто делится своим личным опытом.

«Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.