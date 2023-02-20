Чемпионат и первенство России U18 по бегу на 1 милю, а также Всероссийские соревнования «Оренбургская миля» на призы губернатора области состоялись в Оренбурге, с участием представителей Липецкой области. На дистанции 1000 метров финишным ускорением Игорь Ращупкин вышел вперед и победил с результатом 2:24.71, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

«В Липецкой области особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашего региона и страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения», – отметил губернатор Игорь Артамонов.