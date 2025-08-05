Липчанин выиграл Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди ребят до 17 лет

Липчанин Владислав Ионов занял первое место на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Они проходят в Подмосковье в спорткомплексе «Лисья нора».

Ионов одержал победу в дисциплине «Пистолет пневматический, 10 метров, скоростная стрельба по пяти мишеням», опередив 29 соперников со всей страны, сообщили в минфизкультуры и спорта региона. В копилке сборной Липецкой области это уже вторая награда, завоёванная на этих соревнованиях. Накануне бронзу получила Арина Балашова в дисциплине «Винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов, из трёх положений». Ребята — воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени А. Никулина. Ионов тренируется у Владислава Чудотворова, Балашова — у Анастасии Подкауры.

«Мы активно поддерживаем развитие спортивной стрельбы в регионе. В прошлом году купили больше 1 миллиона мишеней и больше 100 единиц стрелкового оружия для подготовки наших спортсменов. Успехи ребят — результат упорного труда тренеров и самих спортсменов. Гордимся ими!», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.