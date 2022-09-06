Стали известны имена финалистов конкурса «Директор года России – 2022». В их числе директор школы информационных технологий №26 города Липецка Алексей Хорошилов.

На участие в отборочном этапе конкурса было подано 775 заявок от руководителей школ из 69 регионов. В рамках отборочного этапа участники прошли онлайн-тестирование из сорока вопросов, оценку материалов портфолио. По итогам отборочного этапа определились 30 финалистов конкурса. «Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам необходимы целеустремленные и креативные управленцы», – неоднократно подчеркивал губерантор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурсные испытания для финалистов пройдут с 30 сентября по 4 октября в Московской области. Площадками их проведения станут Областная гимназия имени Е.М. Примакова и Дом правительства Московской области. По итогам четырех конкурсных испытаний определятся десять лауреатов, пять призеров и победитель конкурса 2022 года. Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» выявляет талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций. Образ современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы.