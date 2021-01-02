Отделом дознания ОП № 3 УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе предварительного расследования установлено, что 23 октября 2020 года обвиняемый, находясь в помещении магазина, расположенного по ул. Депутатсой г. Липецка, решил внести денежные средства через установленный там банкомат. Подходя ближе к банкомату, обвиняемый увидел, что у него находится неизвестный ему гражданин. Когда мужчина отошел от банкомата и вышел из помещения магазина, он увидел, что в лотке выдачи денежных средств находятся три купюры достоинством по 1000 рублей.

Но вернуть деньги забывчивому мужчине не поспешил, а решил забрать их себе.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.