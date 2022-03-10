Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 49-летнего липчанина арестован обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 55-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 3 марта 2022 года обвиняемый, находившийся в гостях у знакомого, проживавшего в частном доме по улице Полярная в городе Липецке, распивал спиртные напитки с хозяином помещения. В ходе застолья между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого гость нанес оппоненту множественные удары ножом. От полученных ранений 49-летний потерпевший скончался. Обвиняемый с места преступления скрылся.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий он был задержан по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. При предъявлении неопровержимых доказательств, полученных при осмотре места происшествия и первоначальных следственных действиях, фигурант признался в содеянном и выдал свою одежду с пятнами крови потерпевшего. На время предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью формирования доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.