Спортсмен липецкой Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва, мастер спорта Дмитрий Якушев в упорной борьбе среди 20 спортсменов в весовой категории свыше 98 килограммов стал бронзовым призером первенства России по самбо среди юниоров и юниорок до 20 лет. Соревнования проходят во Дворце самбо и единоборств города Верхняя Пышма (Свердловская область).

«У нашего спортсмена за плечами уже много побед и достижений. Рады за его очередную медаль. Дмитрий доказывает свое мастерство на всероссийском уровне. Хочется поздравить с этим не только его, но и тренера», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.