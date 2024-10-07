Спортсмен из Липецкой области завоевал бронзовую медаль в финале Кубка России 2024 по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Дистанцию в 10,7 километра Денис Погорелов преодолел за 1 час 2 минуты и 3 секунды. Соревнования проходили в Республике Марий Эл. Участниками финала стали 30 мужчин и 30 женщин, показавших наилучшие результаты на трёх этапах в течение года. Липецкую область на соревнованиях представляли Денис Погорелов и Олеся Морозова.

«Все больше липчан выбирают здоровый образ жизни. Это напрямую связано с развитием инфраструктуры для занятий спортом. Только за последние несколько лет построены новые ФОКи, Дворец борьбы, ледовая арена, футбольные поля, спортплощадки, обновлены школьные стадионы. Продолжаем создавать условия для занятий спортом представителями всех поколений», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.