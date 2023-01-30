Студент Елецкого госуниверситета Илья Григорьев завоевал главный приз международного турнира категории «А» по шахматам «Орша 2023», который прошел в Белоруссии. 22-летний Илья Григорьев обыграл четверых гроссмейстеров. Он выиграл шесть партий из девяти, ещё три завершил вничью и набрал 7,5 очка. По дополнительным показателям шахматист опередил международного гроссмейстера Александра Москаленко из Москвы. Таким образом, Илья Григорьев выполнил третью норму международного мастера и теперь имеет право на присвоение этого звания.

«Регулярные победы наших спортсменов доказывают, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию системы физического воспитания молодёжи и приобщению населения к систематическим занятиям спортом, в том числе шахматами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

1 февраля Илья Григорьев проведет мастер-класс по шахматам и проведет сеанс одновременной игры в школе № 55 в шахмтной школе Юрия Циммеримана «Ход конём».