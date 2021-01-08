Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела о серии краж пчелосемей, совершенных в течение двух лет на территории Задонского и Липецкого районов. В пяти эпизодах преступлений против собственности обвиняется 57-летний житель Липецка. Его действия следствием квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в мае 2018 года обвиняемый, обнаружив пасеку в деревне Сергиевка Задонского района, в отсутствие хозяина совершил хищение инвентаря, предназначенного для пчеловодства, и пчелосемей. Чужое имущество он вывез на собственном автомобиле, возвращаясь на пасеку еще три раза.

В результате противоправных действий пасечнику причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей. Действия обвиняемого на месте преступления зафиксировала установленная владельцем пасеки фотоловушка. Однако установить личность вора с помощью нечеткого снимка, сделанного в ночное время, при отсутствии значимых улик не представилось возможным. Следствие по уголовному делу было приостановлено.

В 2020 году, когда фигурант в апреле совершил очередное хищение рамок с пчелосемьями с пасеки в селе Маховищи Липецкого района, аналитическая группа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет регионального СКР, в производство которого были переданы материалы уголовного дела из органов внутренних дел, вернулась к событиям двухлетней давности.

Автомобиль вора попал в объектив фотоловушки очередного владельца пасеки. У оперативников появилась информация о возможной причастности к краже пасечника с 15-летним стажем, проживавшего в селе Пады Липецкого района. В ходе обыска его места жительства были обнаружены инвентарь и похищенные вещи двух потерпевших.

При предъявлении неопровержимых доказательств фигурант признался в серии краж и раскаялся в содеянном. В ходе следствия он частично возместил причиненный в результате противозаконных действий материальный ущерб, рассчитывая на примирение с потерпевшими в суде. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд.