Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности четырех несовершеннолетних девочек.

По данным следствия, обвиняемый с помощью мобильного телефона через социальную сеть знакомился с несовершеннолетними и, достоверно зная их фактический возраст, вел с ними переписку на интимные темы, вызывая у девочек интерес к половой жизни. Потерпевшими от противоправных действий фигуранта признаны четыре школьницы от 8 до 16 лет, которых он склонял к совершению развратных действий сексуального характера. А также отправлял им фотоснимки своего обнаженного тела и требовал от них того же, при этом гарантировал финансовое вознаграждение и сохранение в тайне их отношений.

Фигуранта задержали в январе 2020 в Добринском районе, куда он прибыл для встречи с 11-летней школьницей, от имени которой переписку со злоумышленником вела её мать.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.), ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет лицом, достигшим 18-летнего возраста), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 135 (покушение на совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).

В ходе расследования уголовного делу вину в совершении преступлений фигурант не признал и от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствием проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в основе которой результаты следственных действий, показания свидетелей, протоколы осмотров технических средств, результаты судебных экспертиз, подтвердивших вменяемость обвиняемого.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.