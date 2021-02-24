Прокурор Правобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина, обвиняющегося в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, 28.09.2020 обвиняемый, 1964 г. рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, двигался по территории садоводческого товарищества «Тракторостроитель- 1» со скоростью более 77 км/ч.

Выехав на полосу встречного движения, пьяный водитель допустил наезд на пешехода, которая от полученных травм скончалась.

Признав собранные в ходе следствия доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.