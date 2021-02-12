Прокуратура Левобережного района г. Липецка провела проверку информации ЦПЭ УМВД России по Липецкой области о нарушении жителем области федерального законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в Российской Федерации запрещается использование соцсетей для осуществления экстремистской деятельности

За осуществление экстремистской деятельности предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность.

В нарушение указанных требований закона 24-летний липчанин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе разместил видеоролики с негативной оценкой и враждебными высказываниями в адрес граждан иной национальности и вероисповедания.

По данному факту прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

На основании акта прокурорского реагирования правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Видеозаписи добровольно удалены пользователем, сообщает прокуратура Левобережного района г.Липецка