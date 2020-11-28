Липчанина подозревают в краже сигарет из магазина. Дважды за год

В Липецке полицейские раскрыли кражу табачной продукции из торговой организации, сообщили в региональном УМВД.

В июле 2020 года в дежурную часть ОП № 8 УМВД России по г. Липецку с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, ночью неизвестный разбил стеклянную дверь и проник в его торговую точку, где украл 3 коробки сигарет различных марок. Общая сумма причиненного ущерба составила 48 852 рубля.

В сентябре текущего года индивидуальный предприниматель вновь обратился с заявлением в территориальный отдел полиции. Из его торговой точки неизвестным снова была совершена кража сигарет различных наименований на общую сумму 26 178 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.