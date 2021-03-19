ОП № 6 УМВД России по г. Липецку 14 марта обратился сотрудник службы безопасности сетевого магазина с заявлением о том, что 9 марта неизвестный из магазина по пр. Победы открыто похитил 10 банок кофе на общую сумму 4 043 рубля.

Участковыми уполномоченными полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – неработающий ранее судимый за кражу 35-летний житель г.Липецка. Мужчина также подозревается в серии хищений товара из продуктовых магазинов Липецка. Подозреваемый по ходатайству дознания арестован судом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.