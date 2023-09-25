Представители 89 регионов страны соревнуются в конкурсе «Воспитатель года России – 2023», который проходит в Волгограде. Липецкую область представляет воспитатель дошкольного отделения школы №59 «Перспектива» Липецка Анастасия Романова. Педагог успешно прошла все конкурсные испытания и стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года Липецкой области – 2023». Приветствие участникам конкурса направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«В Год педагога и наставника особенно важно отметить колоссальную роль воспитателей в раннем обучении и развитии личности ребенка. Именно вы помогаете младшему поколению узнать мир, наполняете каждый день, проведенный в детском саду, интересными открытиями. На собственном примере воспитываете дошкольников, учите их любить свое Отечество и малую родину, быть добрыми, честными, чуткими. Желаю всем участникам удачи и всего наилучшего», – обратился к педагогам глава Минпросвещения России.

В финале за звание победителя конкурса в этом году поборются 62 воспитателя, 8 музыкальных руководителей, 7 инструкторов по физической культуре, 7 учителей-логопедов, 3 старших воспитателя, 1 учитель-дефектолог и 1 педагог дополнительного образования. 70 педагогов представляют городские образовательные организации, 19 – сельские. Имя победителя назовут 27 сентября. «Волгоград встретил очень тепло, дружелюбно! Со многими была знакома заочно в социальных сетях, при встрече обнимаемся с участниками, все желают друг другу удачи. Это непередаваемые ощущения радости, счастья, восхищения и гордости за свою страну!», – поделилась впечатлениями Анастасия Романова.