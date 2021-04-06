Липецкая спортсменка Евгения Покачалова поднялась на вершину пьедестала на чемпионате России по универсальному бою. Турнир прошёл в Калужской области. Более двухсот спортсменов из 36 регионов состязались в двух разделах – лайт и классика, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

Наш регион на чемпионате представила сборная команда Липецкой региональной общественной организации «Федерация универсального боя». По результатам соревнований мастер спорта международного класса Евгения Покачалова стала чемпионкой страны в лайт версии. Проведя четыре непростых поединка, липецкая спортсменка выиграла каждую схватку, не дав соперницам ни одного шанса на победу. В классической версии Евгения также поднялась на пьедестал, заняв третье место.

«Сегодня представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения. Улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга, в регионе уделяется особое внимание», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.