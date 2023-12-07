Липчанка Евгения Васильева заняла второе место в номинации «МЫВМЕСТЕ – Россия» среди волонтёров на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – 2023. Итоги подвели на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на выставке-форуме «Россия».

Евгения Васильева – многодетная мама. Она одной из первых откликнулась на призыв помогать бойцам. В марте 2022 года она создала волонтерское движение «Армия тыла». Ее команда привозила военнослужащим рации, ботинки, жгуты, запчасти на авто, прицелы, тепловизоры, лекарства, квадрокоптеры, протезы. За всё время активисты проекта «Армия тыла» доставили на передовую 60 машин, мотоциклов, квадроциклов, передвижных бань, пилораму, эвакуационные тележки, более 2000 дронов, 50 тонн медицинской гумпомощи. Сначала в числе волонтеров была только семья и друзья Евгении. Они закупали необходимое на свои средства, а затем организовали фонд и стали вести канал на видеохостинге. Сейчас их поддерживают подписчики и организации-спонсоры.

Волонтеры вывезли с территории военных действий 30 семей с детьми. Еще одна деятельность движения — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Добровольцы передают письма и подарки на фронт, собирают экспонаты для Музея СВО.

«Такие люди, как Евгения, несомненно заслуживают восхищения за их искреннюю веру в то, что они делают, самоотдачу и за то, как они могут воодушевлять других людей на добрые дела. Думаю, активность липчан в ходе народного голосования станет показателем согласия с проектом «Армия тыла», солидарности с его активистами», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Решение о создании номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия» было принято на заседании оргкомитета Премии в 2022 году. Номинация охватывает инициативы, направленные на улучшение благополучия мирного населения, проживающего в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, и вынужденных переселенцев с этих территорий. В заявочной кампании приняло участие свыше 2,5 тысяч проектов, из которых в финал Премии вышло 16 лучших. Финалистами стали как волонтёры, так и крупные общественные организации. Победителей и лауреатов этой номинации Премии наградили руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов и заместитель командира 80-й Арктической бригады Антон Рудик.

«ОНФ ведёт работу по оказанию помощи нашим бойцам под девизом “Всё для победы!”. Мы преодолели рубеж помощи в 10 млрд рублей. Но во всём этом есть одна большая несправедливость. Когда мы привозим помощь, спасибо говорят нам. Но эти слова должны звучать в адрес миллионов людей, кто помогает нашим бойцам, думает о них и молится за них. Говорю спасибо всем вам в лице победителей Премии #МЫВМЕСТЕ!» — сказал Михаил Кузнецов.

«Когда нам привозят помощь, собранную волонтёрами, у каждого солдата на душе становится теплее. От моей бригады, от всех ребят на линии боевого соприкосновения большое вам спасибо и низкий поклон», — добавил Антон Рудик.