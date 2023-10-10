Победители премии Корнея Чуковского литературного сезона 2022-2023, в числе которых есть и липчанка, член Союза российских писателей, сотрудник библиотеки имени Е.П. Смургиса Галина Соболева, названы в Москве. Всего свои произведения на суд жюри представили 1776 авторов и переводчиков из 115 городов 75 субъектов РФ.

Лучшими произведениями конкурса стали семь книг. Шесть из них выбирали эксперты, а победителя седьмой номинации, «Лучшее произведение для детей по мнению читателей», определило народное голосование на сайте проекта «Активный гражданин», прошедшее в прошлом году. Авторы и переводчики книг-победителей представляют пять городов России, это Липецк, Калуга, Арзамас, Ярославль и Реутов.

Галина Соболева победила в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», представив книгу «Писатель Ёжиков и другие». Она о дружбе и готовности всегда прийти на помощь друзьям. Главный герой – писатель Ёжиков, он живет в чудесном мире собственной квартиры. А его большая и сплоченная семья – это его вещи. В ироничной и доброй книге много забавных ситуаций, в которые попадают предметы вместе со своим хозяином, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Популяризации чтения среди жителей Липецкой области – одна из важных задач для региональной власти, отметил губернатор Игорь Артамонов. «Особое внимание мы уделяем детям и молодежи. Хорошо, что и наши литераторы пишут такие добрые сказки, герои которых живут в чудесном мире. Но, конечно же, главное волшебство – это знания, которые дарит книга», – считает Игорь Артамонов.